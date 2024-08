Når livsmestring og folkehelse står på timeplanen er det mange som tar i bruk ressursene fra Blå Kors. Illustrasjonsfoto/iStock.

Hvordan snakke med ungdom om vanskelige og viktige tema? Blå Kors har utviklet gratis samtale- og undervisningsmateriell som hjelper deg å få gode samtaler om psykisk helse, gruppepress, rusmidler og mye mer.

Gratis samtale- og undervisningsmateriell

Et nytt skoleår er i gang, og det bringer med seg utfordringer og muligheter. Generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen, er opptatt av det skal bli enklere for alle som jobber med barn og ungdom å drive godt forebyggende arbeid.

Derfor utvikler Blå Kors ressurser til bruk i skole, helsevesen, fritidstilbud, menigheter og mer. I ressursbanken til Blå Kors ligger det et bredt spekter av ressurser som kan brukes med barn, ungdom og foresatte. «Her finner du gratis materiell med god faglig kvalitet. Det er rett og slett en gavepakke til alle som jobber med barn og ungdom,» forteller Stensen.

Om Ressursbanken I ressursbanken til Blå Kors finner du gratis og fleksibelt materiell til bruk med barn, ungdom og foreldre. Målet er å gjøre det lettere å ta opp viktige og vanskelige tema – som blant annet alkohol, andre rusmidler, dataspilling, psykisk helse og mobbing. Målet er å gjøre det lettere å jobbe godt med livsmestring og folkehelse, fremme god psykisk helse og forebygge problematisk bruk av rus og spill. Her finner du masse ulikt og engasjerende materiell, som blant annet: Undervisningstime om rus

Snakkekort om rus, psykisk helse, ungdomstid

Film og bok om barn og følelser Ressursbanken inneholder også faglig veiledning som kan deles med foresatte og andre voksne. Her finner du blant annet råd til deg som er bekymret for et barn, råd til foreldre om alkohol, og kunnskapshefte om mobbing, for å nevne noe. Innholdet i ressursbanken er utviklet med støtte fra Helsedirektortatet, Stiftelsen Dam, Kirkerådet for Den norske kirke med flere.

Masse nytt innhold

Janne Dale Hauger, rådgiver i forebygging i Blå Kors Norge, forteller at det er mye nytt innhold i ressursbanken. “Vi har tett kontakt med folk som jobber med barn og unge, og det er utrolig gøy og givende å få utvikle materiell som de og ungdom selv etterspør.»

En annen nyvinning er at materiellet nå er organisert både etter målgruppe og tema, slik at det skal bli enklere å finne fram. Nå kan man for eksempel velge å se alt materiell som handler om psykisk helse, rusmidler, gaming og sosiale medier, og russetiden.

Sjekk ut noen av de ferske tilskuddene i ressursbanken:

Derfor må vi snakke om rus og psykisk helse

Mange som jobber med ungdom og foreldre forteller at det kan være vanskelig å snakke om alkohol og andre rusmidler, erfarer rådgiver i Blå Kors, Janne Hauger. Ofte er voksne redd for å trå feil, og unge kan kjenne på skam og tabu knyttet til erfaringer de har hatt med rusmidler.

Samtidig er det utrolig mye å vinne på å ta samtalen, og på å integrere dette i arbeidet med psykisk helse og livsmestring. “Vi vil gjøre det lettere å ta samtalen ved å tilby konkrete verktøy til samtale og undervisning,» sier Hauger. Ett av de mest poulære verktøyene i ressursbanken er snakkekort. Disse er enkle å bruke, både digitalt, i utskrift, eller som en fysisk kortstokk.

Snakkekort gjør det enklere å prate om viktige og vanskelige tema Janne Dale Hauger, rådgiver i Blå Kors

Hauger anbefaler å bruke kortene gjentatte ganger over tid. Kortene kan brukes i skolen, men også i hjemmet med barn og ungdom, eller foreldre imellom. Snakkekortene er i stadig utvikling, og Hauger forteller at de nylig har lansert og fått god respons på nye kort om russetiden, for ungdomsforeldre og snakkekort for konfirmanter.

Snakkekortene er enkle å ta i bruk – både i skole og fritid. Illustrasjonsfoto/iStock.

Klar til å sette i gang en god samtaler? Test snakkekort her

Digitale foredrag for lærere

Ønsker din skole tips til hvordan ta i bruk innholdet i ressursbanken? Eller ønsker du å sparre om hvordan ta i bruk ressursene i klasserommet, på Verdensdagen for psykisk helse, på en temadag, eller lignende? Ta kontakt med rådgiver Janne Dale Hauger. Kapasitet er begrenset og foredrag for større samlinger med ansatte eller frivillige vil prioriteres.